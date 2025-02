V Južni Koreji v letu dni zaprli dve petini farm pasjega mesa

Seul, 10. februarja - Odkar so lani v Južni Koreji sprejeli zakon, ki bo z letom 2027 prepovedal vzrejo in zakol psov za meso, so v državi zaprli že 40 odstotkov farm pasjega mesa za prehrano ljudi, so danes sporočili s korejskega ministrstva za kmetijstvo. Do konca tega leta naj bi jih zaprli 60 odstotkov.