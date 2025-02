Razstava slovenskega slikarstva na Dunaju oživlja pozabljen svet iz časa pred prvo vojno

pripravila Tatjana Zemljič

Dunaj, 13. februarja - V galeriji Spodnji Belvedere je na ogled razstava slovenskega slikarstva med letoma 1848 in 1918 Svet v barvah. Avstrijska galerija jo je pripravila skupaj z Narodno galerijo Slovenije. Predstavlja osrednja dela slovenskega slikarstva od pomladi narodov do razpada skupne avstro-ogrske države in oživlja danes pozabljen svet iz časa pred prvo vojno.