Na jugu Libije v množičnem grobišču našli trupla 28 migrantov

Kairo, 10. februarja - V puščavi na jugu Libije so v bližini objekta, kjer so bili pridržani migranti, v soboto odkrili trupla 28 ljudi iz držav podsaharske Afrike. Kot domnevajo preiskovalci, je kriminalna združba migrante zaprla, jih mučila ter z njimi ponižujoče in nečloveško ravnala. Iz objekta so osvobodili 76 ljudi, so v nedeljo sporočile oblasti v državi.