Cene nafte navzgor

Singapur, 10. februarja - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale. Vlagatelji premlevajo najnovejšo napoved predsednika ZDA Donalda Trumpa o uvedbi novih carin na ves uvoz jekla in aluminija v ZDA, kar bi lahko vplivalo na gospodarsko rast in povpraševanje po gorivu, poroča katarska tiskovna agencija QNA.