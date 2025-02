Prepričljivo slavje Philadelphie v 59. super bowlu

New Orleans, 10. februarja - Ekipa Philadelphia Eagles je zmagovalka 59. super bowla. V finalu lige ameriškega nogometa NFL v New Orleansu je s 40:22 prepričljivo premagala Kansas City Chiefs. Ti so lovili peti naslov, a v sedmem finalu ostali praznih rok, medtem ko je Philadelphia na čelu z najkoristnejšim igralcem Jalenom Hurtsom v petem finalu osvojila drugi naslov.