Zveza društev Moja Mura poziva vlado k ukrepom za zaščito reke

Gornja Radgona, 10. februarja - Zveza društev Moja Mura je na vlado, njenega predsednika Roberta Goloba ter ministrstvi za okolje, podnebje in energijo ter naravne vire in prostor naslovila javni poziv k takojšnjim ukrepom za zaščito Mure pred hidroenergetskimi posegi. "Pričakujemo, da bo vlada uresničila zaveze in zagotovila trajno zaščito Mure," je povedal predsednik Samo Tuš.