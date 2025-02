Pregled - šport, 9. 2. (nedelja)

Ljubljana, 9. februarja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v nedeljo, 9. februarja.

LJUBLJANA - Slovenske košarkarice so si petič zaporedoma zagotovile udeležbo na evropskem prvenstvu. V zadnjem krogu kvalifikacij so na Kodeljevem premagale Finsko s 96:47 in s petimi zmagami ter z enim porazom zasedle prvo mesto v svoji skupini.

PODGORICA - Košarkarji Krke so v 20. krogu lige Aba v Podgorici izgubili proti ekipi Studentskega centra z 90:101 (21:31, 51:54, 74:81).

LAKE PLACID - Slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek, četrti po prvi seriji svetovnega pokala v Lake Placidu, je z dobrim finalnim skokom napredoval na stopničke. Na vrhu sta končala dva Avstrijca; zmagal je vodilni v pokalu Daniel Tschofenig pred Janom Hörlom. V finalu so od peterice Slovencev nastopili trije. Domen Prevc, zmagovalec kvalifikacij, je napredoval med najboljšo deseterico na osmo mesto, Lovro Kos pa je bil 19.

SAALBACH - Švicar Franjo von Allmen je novi svetovni prvak v smuku. Srebro je osvojil Avstrijec Vincent Kriechmayr, Švicar Alexis Monney je dobil boj za bron. Slovenci niso navdušili. Miha Hrobat, ki je meril na kolajno, je odstopil. Nejc Naraločnik je končal na 33. mestu, Martin Čater je bil 34., Rok Ažnoh pa 35.

OTEPÄÄ - Slovenska nordijska kombinatorka Ema Volavšek je na tekmi svetovnega pokala v Otepääju zasedla peto mesto. Za zmagovalko, Nemko Nathalie Armbruster, je zaostala za 27,1 sekunde. Pri moških je Gašper Brecl ostal brez točk.

MONAKO - Šentjernejska atletinja Klara Lukan je na cestnem teku v Monaku na pet kilometrov zasedla tretje mesto in s časom 14:45 izboljšala njen prejšnji slovenski rekord za kar 37 sekund. S tem je izpolnila tudi normo za svetovno prvenstvo, ki bo septembra v Tokiu.

NEW YORK - Ameriški atlet Grant Fisher je dosegel nov svetovni rekord na 3000 m na dvoranskem mitingu v New Yorku. Sedemindvajsetletnik je tekel 7:22,91 minute, s čimer je za devet desetink sekunde popravil najboljšo znamko Etiopijca Lameche Girme iz leta 2023.

LJUBLJANA - Judoistka celjskega Sankakuja Nika Tomc je na tekmi Ljubljana European Open 2025 zasedla drugo mesto v kategoriji do 57 kg in s tem dosegla najvišjo slovensko uvrstitev na tekmovanju.

ROTTERDAM - Carlos Alcaraz je slavil svojo prvo turnirsko zmago leta 2025. Španski teniški zvezdnik je v finalu turnirja ATP 500 na trdi podlagi v Rotterdamu po nekaj manj kot dveh urah s 6:4, 3:6 in 6:2 premagal Avstralca Alexa de Minaurja. Za 21-letnika je bil to že 17. uspeh na turneji ATP, prvi po Pekingu konec septembra 2024.

DALLAS - Kanadski teniški igralec Denis Shapovalov, 54. na svetovni lestvici, je osvojil turnir ATP 500 v Dallasu z nagradnim skladom 2.934.300 evrov. V finalu je nekdaj že deseti igralec sveta s 7:6 in 6:3 premagal drugega nosilca Norvežana Casperja Ruuda in se veselil najprestižnejše zmage v karieri doslej.

CLUJ-NAPOCA - Ruska teniška igralka Anastazija Potapova je zmagovalka turnirja WTA 250 v romunski Cluj-Napoci. Potapova je v finalu po malo več kot dveh urah igre s 4:6, 6:1, 6:2 premagala Italijanko Lucio Bronzetti.