Izraelska vojska se je umaknila s koridorja Necarim v Gazi

Gaza/Ramala, 9. februarja - Izraelska vojska se je v skladu z dogovorom o prekinitvi ognja umaknila s koridorja Necarim, ki ločuje severni in južni del Gaze, so danes poročali tuji mediji. Izrael umika uradno še ni potrdil, ga pa je potrdil uradnik Hamasa. Izraelske sile so medtem v Gazi ubile tri ljudi, prav tako pa so razširile svoje operacije na zasedenem Zahodnem bregu.