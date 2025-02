Slovenske košarkarice petič zapored udeleženke evropskega prvenstva

Ljubljana, 9. februarja - Slovenske košarkarice so si petič zapored zagotovile udeležbo na evropskem prvenstvu. V zadnjem krogu kvalifikacij so na Kodeljevem premagale Finsko s 96:47 (21:14, 39:28, 72:32) in s petimi zmagami ter eni porazom zasedle prvo mesto v svoji skupini.