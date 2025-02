Na tankerju v ruskem pristanišču odjeknila eksplozija

Moskva, 9. februarja - Na tankerju v pristanišču Ust-Luga na severozahodu Rusije je danes odjeknila eksplozija, je sporočila ruska agencija za pomorski promet. Posadko so nemudoma evakuirali s plovila, po incidentu pa ni prišlo do razlitja. Prav tako ni nevarnosti, da bi tanker potonil, je dodala agencija. Ruske oblasti so že sprožile preiskavo incidenta.