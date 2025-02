Zec z drugim golom priigral Kielu pomembno točko v boju za obstanek

Berlin, 9. februarja - Nogometaši Kiela, kjer od januarja uspešno igra tudi Slovenec David Zec, so na obračunu dna nemške lige v tekmi 21. kroga igrali 2:2 z Bochumom in ohranili dve točki naskoka. Zec je dosegel drugi gol svoje ekipe. Zvečer bosta krog končala še Leipzig Kevina Kampla ter Benjamina Šeška in St. Pauli.