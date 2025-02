Pregled - svet, 9. 2. (nedelja)

GAZA/RAMALA - Izraelska vojska se je v skladu z dogovorom o prekinitvi ognja umaknila s koridorja Necarim, ki ločuje severni in južni del Gaze, so poročali izraelski mediji. Izrael umika uradno ni potrdil, ga pa je potrdil uradnik palestinskega gibanja Hamas. V skladu z dogovorom naj bi vojska v celoti zapustila območje, z izjemo kilometrskega pasu ob izraelski meji. Njen umik bo olajšal vračanje razseljenih Palestincev z juga na sever enklave. Izraelska vojska medtem po lastnih navedbah širi operacije na zasedenem Zahodnem bregu.

WASHINGTON/MOSKVA - Ameriški predsednik Donald Trump je v intervjuju za ameriški The New York Post dejal, da se je z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom po telefonu pogovarjal o koncu vojne v Ukrajini, vendar ni razkril, kdaj naj bi do pogovora prišlo. V intervjuju, ki ga je imel Trump v petek na letalu Air Force One, časnik pa ga je objavil v soboto, je na vprašanje, kolikokrat je govoril s Putinom, odgovoril, da je bolje, da tega ne pove. Kremelj Trumpovih navedb ni ne potrdil ne zanikal.

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v soboto Rusijo obtožil, da krepi vojaško moč za nadaljevanje vojne proti Ukrajini. Ruskega predsednika Vladimirja Putina je obtožil, da se ne pripravlja na mirovna pogajanja, ampak na nadaljevanje vojne. Poročila obveščevalnih služb potrjujejo, da Rusija oblikuje nove divizije, je opozoril Zelenski. Njihovo sodelovanje s Severno Korejo se bo še naprej krepilo, Moskva pa prav tako širi sodobne tehnologije vojskovanja v regijo, zlasti tehnologije dronov, je opozoril.

PRIŠTINA - Na parlamentarnih volitvah na Kosovu je zmagala stranka Samoopredelitev premierja Albina Kurtija. Glede na rezultate vzporednih volitev naj bi prejela 38,2 odstotka glasov, je po zaprtju volišč ob 19. uri sporočil institut Pipos. Sledita Demokratska stranka Kosova Memlija Krasniqija z 22,4 odstotka glasov in Demokratska liga Kosova Lumirja Abdixhikuja z 20,2 odstotka. Koalicija Zavezništva za prihodnost Kosova nekdanjega premierja Ramusha Haradinaja in Socialdemokratske iniciative je po izidih vzporednih volitev prejela 7,6 odstotka glasov. Za 120 poslanskih mest se je na parlamentarnih volitvah potegovalo 27 strank in zavezništev.

BEOGRAD - V Srbiji so se nadaljevali protesti, s katerimi so obeležili sto dni od tragedije v Novem Sadu, v kateri je življenje izgubilo 15 ljudi. V Beogradu so študentje blokirali most Gazela. Protestniki so nosili transparente z imeni 15 žrtev, v reko pa so simbolično vrgli 15 vrtnic. V Novem Sadu so študentje blokirali več križišč.

VILNIUS - Estonija, Latvija in Litva so se uspešno priključile na evropsko električno omrežje, potem ko so v soboto prekinile vezi z ruskim in beloruskim omrežjem, je sporočil litovski predsednik Gitanas Nauseda. To je zgodovinski dan, je v litovski prestolnici dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in poudarila, da prekinitev vezi z ruskim omrežjem pomeni svobodo pred grožnjami in izsiljevanjem.

KAIRO - Egipt bo konec meseca gostil izredni vrh arabskih držav, na katerem bodo razpravljali o zadnjih resnih dogodkih ter položaju Palestincev na območju Gaze, je sporočilo zunanje ministrstvo v Kairu. Do sklica vrha prihaja po ostrih odzivih tako arabskih držav kot mednarodne skupnosti na načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bodo ZDA prevzele območje Gaze in ga spremenile v riviero Bližnjega vzhoda, potem ko bodo Palestince preselili drugam.

QUITO - V Ekvadorju volijo novega predsednika. Največ možnosti za zmago imata 37-letni trenutni predsednik Daniel Noboa, sin enega najbogatejših Ekvadorcev, ter 47-letna odvetnica Luisa Gonzalez, varovanka bivšega socialističnega predsednika Rafaela Corree. Noboa je bil kot najmlajši predsednik v zgodovini izvoljen leta 2023, ko se je prav tako pomeril z Luiso Gonzalez. Njegov skrajšani mandat je zaznamovalo ostro ukrepanje proti nasilju kriminalnih tolp, povezano s preprodajo drog.

GEORGETOWN - Območje Karibov je prizadel močan potres z magnitudo 7,6. Žarišče potresa je bilo po podatkih ameriškega geološkega inštituta USGS približno 200 kilometrov jugozahodno od Kajmanskih otokov na globini 10 kilometrov. Ameriški nacionalni center za opozarjanje pred cunamiji je izdal opozorilo za Kajmanske otoke, Kubo in Honduras, vendar je bilo kasneje preklicano. Gre za najmočnejši potres na območju Karibov po letu 2021, ko je Haiti prizadel potres z magnitudo 7,2.

ANCHORAGE - Nesreče letala, ki je v četrtek strmoglavilo na Aljaski, ni preživel nihče od desetih ljudi na krovu, so sporočile tamkajšnje oblasti. Vzrok strmoglavljenja še vedno ni znan. Ameriške oblasti so v petek sporočile, da so pri mestu Nome na Aljaski našli razbitine letala, ki je v četrtek izginilo z radarjev nad to ameriško zvezno državo. Prostovoljno gasilsko društvo iz Nome, ki je sodelovalo pri iskanju letala, pa je soboto sporočilo, da so našli trupla vseh desetih ljudi na krovu.