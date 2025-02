Savdska Arabija kritična do izjav Netanjahuja o palestinski državi na njenem ozemlju

Rijad, 9. februarja - Savdska Arabija je bila danes kritična do pripomb izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, ki je prejšnji teden nakazal na ustanovitev palestinske države na ozemlju Savdske Arabije. V Rijadu menijo, da je namen izjav odvrniti pozornost od izraelskih zločinov v Gazi. Izjave so obsodile tudi Arabska liga in številne države v regiji.