Baltske države priključene na evropsko električno omrežje

Vilnius, 9. februarja - Estonija, Latvija in Litva so se uspešno priključile na evropsko električno omrežje, potem ko so v soboto prekinile vezi z ruskim omrežjem, je danes v Vilniusu sporočil litovski predsednik Gitanas Nauseda. "To je zgodovinski dan," pa je v litovski prestolnici ob priključitvi poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.