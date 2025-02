Praznovanje lunarnega novega leta pospešilo inflacijo na Kitajskem

Peking, 9. februarja - Stopnja inflacije na Kitajskem se je prejšnji mesec zvišala, zaradi praznovanja lunarnega novega leta so namreč Kitajci povečali porabo. Rast cen življenjskih potrebščin je bila januarja 0,5-odstotna, kar je 0,4 odstotne točke več kot decembra lani in največ v zadnjih petih mesecih, so danes sporočili iz državnega statističnega urada.