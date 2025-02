Celje, Olimpija in še pet Slovencev v boje za osmino finala

Ljubljana, 9. februarja - Nogometaši v evropskih klubskih tekmovanjih bodo v torek, sredo in četrtek začeli izločilne boje. Na vrsti bodo najprej dodatni boji za osmino finala, v teh bo tudi nekaj Slovencev. To pa le v konferenčni ligi, kjer sta "med živimi" tudi še Olimpija in Celje ter še peterica slovenskih igralcev v tujih klubih.