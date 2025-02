Policisti vnovič opozarjajo na drzne tatvine iz stanovanjskih hiš

Ljubljana, 9. februarja - Policisti občanom vnovič svetujejo previdnost, kadar neznanci pridejo na njihove domove in jih ogovorijo. Opažajo namreč pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način. Žrtve so predvsem starejši občani, nekaterim poberejo tudi vse prihranke.