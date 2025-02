Trump naj bi s Putinom govoril o koncu vojne v Ukrajini

Washington, 9. februarja - Ameriški predsednik Donald Trump je v intervjuju za ameriški tabloid New York Post dejal, da se je z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom po telefonu pogovarjal o koncu vojne v Ukrajini. Vendar po poročanju New York Posta ni razkril, kdaj naj bi do pogovora prišlo. Kremelj danes Trumpovih navedb ni ne potrdil ne zanikal, poročajo tuje agencije.