Slovenska mešana skakalna četverica v Lake Placidu četrta

Lake Placid, 9. februarja - Slovenska četverica v postavi Ema Klinec, Nika Prevc, Domen Prevc in Anže Lanišek je na tretji mešani ekipni tekmi sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih zasedla četrto mesto. V ameriškem Lake Placidu so slavili Nemci pred Norvežani in Avstrijci.