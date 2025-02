Davisov debi za Dallas skrajšan zaradi poškodbe prepone

Dallas, 9. februarja - Košarkarji Dallas Mavericks so lahko na sobotni večerni tekmi rednega dela severnoameriške lige NBA na parketu prvič pozdravili zvezdnika Anthonyja Davisa. Tega so telički prejeli v menjavi z Los Angeles Lakers, kamor se je preselil slovenski as Luka Dončić. Toda Davis je po sijajnem začetku v dresu Mavericks s poškodovano prepono odšel z igrišča.