Madrid, 8. februarja - Nogometaši madridskih velikanov, Reala in Atletica, so se v 23. krogu razšli brez zmagovalca. Na Santiagu Bernabeuu je bilo 1:1. Slovenski vratar Jan Oblak je branil celo tekmo in z osmimi obrambami pomagal rdeče-belim do točke na vročem gostovanju.