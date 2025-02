Nika Prevc v 20 urah še drugič do zmage

Lake Placid, 8. februarja - Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc (272,1 točke) je zmagovalka tudi druge posamične tekme za svetovni pokal v ameriškem Lake Placidu. Z današnjim dvojnim slavjem v vsega 20 urah je precej povišala prednost v skupnem seštevku. Do točk so prišle še Ema Klinec, Taja Bodlaj in Tina Erzar.