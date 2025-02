Derbi drugič v sezoni Mariborčankam

Ljubljana, 8. februarja - Odbojkarice OTP banke Branika so drugič v sezoni dobile derbi proti svojim največjim tekmicam, igralkam Calcita Volleyja. Potem ko so jih premagale na prvi tekmi sezone, so v 5. krogu modre skupine v 1. Dol Sportklub prekinile niz treh zaporednih porazov na medsebojnih tekmah. V Mariboru so zmagale po ogorčenem boju s 3:2.