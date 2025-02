Izidi smučarskih skokov v Lake Placidu (2)

* Izidi, moški, Lake Placid 1. Johann Andre Forfang (Nor) 259,5 (130,5/121) 2. Jan Hörl (Avt) 256,6 (125,5/122,5) 3. Daniel Tschofenig (Avt) 255 (122,5/125) 4. Marius Lindvik (Nor) 254,3 (120/130) 5. Gregor Deschwanden (Švi) 252,4 (124/125,5) 6. Maximilian Ortner (Avt) 252 (124,5/119,5) 7. Anže Lanišek (Slo) 249,9 (116,5/129) ... 10. Lovro Kos (Slo) 241,8 (126/117) 14. Domen Prevc (Slo) 239,7 (120,5/124) ... - brez finalnega nastopa: 34. Žiga Jančar (Slo), 38. Rok Oblak (Slo) ... * svetovni pokal, skupno (20/29): 1. Daniel Tschofenig (Avt) 1406 točk 2. Jan Hörl (Avt) 1223 3. Stefan Kraft (Avt) 924 4. Pius Paschke (Nem) 875 5. Johann Andre Forfang (Nor) 827 6. Gregor Deschwanden (Švi) 820 ... 10. Anže Lanišek (Slo) 561 14. Timi Zajc (Slo) 378 17. Domen Prevc (Slo) 279 35. Lovro Kos (Slo) 83 49. Žak Mogel (Slo) 12 57. Žiga Jelar (Slo) 4 61. Rok Oblak (Slo) 2 ...