Nova Gorica in Gorica slovesno pričakali odprtje prve čezmejne EPK

pripravilo uredništvo za kulturo

Nova Gorica/Gorica, 8. februarja - Na obnovljenem Trgu Evrope, kjer je nekdaj meja ločevala Italijo in Slovenijo, se je danes začela prva čezmejna Evropska prestolnica kulture (EPK) Nova Gorica-Gorica. Večurno dogajanje do uradnega odprtja je simbolno potekalo na slovenski kulturni praznik. To je zgodovinski trenutek, je bilo slišati z obeh strani.