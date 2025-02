Iz Gorice v Novo Gorico: Vem, da danes bo srečen dan

piše Eva Horvat

Gorica/Nova Gorica, 8. februarja - S pisano povorko, ki je združila tisoče nastopajočih in ljudi, ki so jo spremljali od železniške postaje v Gorici do Bevkovega trga v Novi Gorici, se je začelo odprtje EPK, ki je prvič združila dve mesti v dveh državah. Na sončen slovenski praznik kulture je parada Goričane združila v glasbi in petju, zadoneli so zvonovi, kotalila se je krogla.