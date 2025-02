V Vrbi izpostavili izjemen pomen kulture tudi v današnjem času

Vrba, 8. februarja - Številni Slovenci so se na današnji kulturni praznik podali po žirovniški poti kulturne dediščine in obiskali rojstno vas pesnika Franceta Prešerna. V Vrbi je zbrane nagovoril državni sekretar na ministrstvu za kulturo Matevž Čelik Vidmar, ki je izpostavil velik pomen kulture in umetnosti tudi za razvoj države.