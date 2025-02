Slovenski kulturni praznik: Od Prešernovih nagrajencev do začetka EPK

pripravilo uredništvo za kulturo

Ljubljana, 8. februarja - Slovenski kulturni praznik je tudi letos minil v znamenju podelitve najvišjih nagrad za umetnost in nekaterih vsakoletnih prireditev, kot sta Prešernov vrvež v Kranju ali pohod v Žirovnici. Obenem pa so se oči javnosti že uprle v Novo Gorico in Gorico, kjer so s celodnevnim dogajanjem odpirali celoletno Evropsko prestolnico kulture (EPK).