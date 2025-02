Neznanci na območju spomina na žrtve povojnih pobojev v Bazovici napisali "Trst je naš"

Bazovica, 8. februarja - Neznanci so oskrunili območje spomina na žrtve povojnih pobojev v Bazovici. Ob vhodu vanj v slovenščini zapisali "Trst je naš" ter "Smrt fašizmu svoboda narodom", poroča časnik Primorski dnevnik. Incident se je zgodil tik pred italijanskim dnevom spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije, ki ga obeležujejo 10. februarja.