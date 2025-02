Zadnji trening Monsenu, Hrobat in Naraločnik nista šla na start

Saalbach-Hinterglemm, 8. februarja - Pred moškim smukom so na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju opravili še tretji preizkus proge Schneekristall. Zadnji trening smuka pred odločilno tekmo so izpustili nekateri favoriti, med njimi Švicar Marco Odermatt, za počitek sta se odločila tudi Slovenca Miha Hrobat in Nejc Naraločnik. Najhitrejši je bil Šved Felix Monsen.