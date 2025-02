Ukrajina napadla Rostov na Donu, Rusija poslala dron nad Kijev

Rostov/Kijev, 8. februarja - Ukrajinske sile so v nočnih napadih v Rostovu na Donu na jugu Rusije poškodovale več večnadstropnih stavb, prebivalce so evakuirali, je davi sporočil guverner regije Jurij Sljusar. Na drugi strani frontne linije so ponoči nad Kijevom zaznali dron in sprožili alarm za zračni napad, je povedal župan prestolnice Vitalij Kličko. O žrtvah ne poročajo.