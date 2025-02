Na Prešernovem trgu ponovno odzvanjali pesnikovi verzi

Ljubljana, 8. februarja - Združenje dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) je pripravilo 39. tradicionalni recital Prešernove poezije ob slovenskem kulturnem prazniku. Na ljubljanskem Prešernovem trgu so poezijo Franceta Prešerna recitirali člani ZDUS, igralke in igralci iz slovenskih poklicnih gledaliških hiš in samostojni ustvarjalci na področju kulture.