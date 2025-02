Protestniki Jankovića pozvali k opravičilu protestnikom in prebivalcem Ljubljane

Ljubljana, 8. februarja - Okrog 1000 protestnikov, ki so se danes zbrali na ljubljanskih ulicah, je od ljubljanskega župana Zorana Jankovića med drugim zahtevalo, da se javno opraviči protestnikom in prebivalcem Ljubljane ter da javno podpre srbsko študentsko blokado. Če njihove zahteve ne bodo izpolnjene v tednu dni, bodo pritisk stopnjevali, so napovedali.