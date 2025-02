Asociacija ob kulturnem prazniku: Za ureditev položaja prekarnih delavcev

Ljubljana, 8. februarja - V Asociaciji so zapisali, da je pred parlamentarno obravnavo predlog sprememb zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki kaže na zavedanje prekarnega položaja številnih delavcev v kulturi. "Četudi danes obeležujemo njihov trud in delo, vsakodnevna realnost delavk in delavcev v kulturi ne ponuja razloga za praznovanje," so zapisali.