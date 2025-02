Na strani Baze slovenskih filmov filmska projekcija ob Prešernovem dnevu

Ljubljana, 8. februarja - Slovenski filmski center (SFC) in Baza slovenskih filmov (BSF) že peto leto zapored s filmsko projekcijo obeležujeta Prešernov dan. Na spletni strani BSF so tako še do 9. februarja do polnoči na voljo filmi letošnjih dobitnikov nagrade Prešernovega sklada Nike Autor in Julija Zornika. Filmi so dostopni brezplačno po vsem svetu.