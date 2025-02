Na Aljaski našli razbitine strmoglavljenega letala

Anchorage, 8. februarja - Ameriške oblasti so v petek sporočile, da so pri mestu Nome na Aljaski našli razbitine letala, ki je v četrtek izginilo z radarjev nad to ameriško zvezno državo. Čeprav še niso našli vseh trupel, reševalci domnevajo, da je v strmoglavljenju letala umrlo vseh 10 ljudi na krovu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.