Ljudska iniciativa Velenje z zborom za kulturo in moralo v politiki in gospodarstvu

Velenje, 8. februarja - Ljudska iniciativa Velenje je danes na Titovem trgu pripravila zbor za kulturo in moralo v politiki ter gospodarstvu v Šaleški dolini in državi. Kot je na zboru povedala predstavnica iniciative Sara Bajec, ne bodo več dovolili laži, manipulacij in odločitev, ki rušijo prihodnost Šaleške doline. Dovolj je zavajanja in laži, je poudarila.