Vreme: Pooblačilo se bo, rahel dež možen v zahodni in južni Sloveniji

Ljubljana, 8. februarja - Danes dopoldne bo večinoma jasno, več oblačnosti bo na vzhodu države. Popoldne se bo oblačilo, najdlje bo ostalo sončno na severu države. Predvsem v južni in zahodni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 8, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.