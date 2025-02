Ob EPK ob koncih tedna direktni vlak med Novo Gorico in Benetkami

Nova Gorica, 8. februarja - Slovenske železnice (SŽ) in italijanski železniški prevoznik Trenitalia sta v sklopu Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica-Gorica vzpostavila novo direktno vlakovno povezavo med Novo Gorico in Benetkami. Vlak bo vozil ob sobotah, nedeljah in praznikih dvakrat dnevno v vsako smer.