Tretja zaporedna zmaga kraljev, Kopitar zadel za podaljšek

Los Angeles, 8. februarja - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL zmagali tretjič po vrsti. Po kazenskih strelih so s 5:4 premagali Dallas Stars. Kralji so se morali za zmago proti gostom iz Teksasa potruditi. Rezultat po rednem delu je bil 4:4, gol za podaljšek je dosegel kapetan kraljev, slovenski as Anže Kopitar.