Izidi smučarskih skokov v Lake Placidu (1)

* Izidi, ženske, Lake Placid 1. Nika Prevc (SLO) 295,7 točke (130,0/124,5 m) 2. Eirin Maria Kvandal (NOR) 283,6 (123,0/125,0) 3. Alexandria Loutitt (CAN) 273,2 (125,5/121,0) 4. Selina Freitag (Nem) 269,4 (123,5/125,0) 5. Agnes Reisch (Nem) 255,8 (123,5/130,5) 6. Ingvild Synnoeve Midtskogen (Nor) 251,9 (123,5/117,0) ... 9. Ema Klinec (Slo) 245,0 (124,0/109,0) 21. Tina Erzar (Slo) 207,9 (120,0/110,0) 25. Taja Bodlaj (Slo) 182,4 (113,5/100,0) * Seštevek svetovnega pokala (15 od 25 tekem) 1. Nika Prevc (Slo) 1033 točk 2. Katharina Schmid (Nem) 896 3. Eirin Maria Kvandal (Nor) 766 4. Selina Freitag (Nem) 661 5. Anna Odine Stroem (Nor) 583 6. Jacqueline Eifriedsberger (Avt) 581 ... 11. Ema Klinec (Slo) 461 28. Taja Bodlaj (Slo) 63 36. Tina Erzar (Slo) 26 38. Nika Vodan (Slo) 20