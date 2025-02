Z železniške postaje v Gorici v soncu krenila kulturna povorka

Gorica, 8. februarja - Z železniške postaje v Gorici je ob 10. uri v sončnem vremenu krenila povorka in začela celodnevno slavje, ki bo pod okriljem slogana Od postaje do postaje potekalo do večera. Prve takte Evropske prestolnice kulture so ubrali v čezmejnem orkestru GONG. Spremlja jih množica ljudi, med njimi otroci, lokalni župani in predvsem vsi ljubitelji kulture.