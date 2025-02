Newyorške borze končale navzdol

New York, 7. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečih številkah. Trije glavni indeksi Wall Streeta so na začetku trgovanja beležili rast, vendar so po objavi podatkov, da potrošniki v ZDA pričakujejo rast inflacije, hitro padli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.