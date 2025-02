Umrl novinar in dolgoletni dopisnik Andrej Mrevlje

Ljubljana, 7. februarja - Po dolgi bolezni je umrl novinar in dopisnik Andrej Mrevlje, poročajo mediji. Kot dolgoletni Dnevnikov dopisnik je med drugim poročal iz Kitajske, Pariza in Rima. Do leta 2013 je bil dopisnik iz New Yorka, kjer je ustanovil spletno glasilo Yonder v angleškem jeziku. Med drugim je delal tudi na Slovenski tiskovni agenciji.