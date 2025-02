Upravitelji daljinskih pohodniških poti na Gorenjskem za nadgradnjo poti

Jesenice, 9. februarja - Upravitelji daljinskih pohodniških poti na Gorenjskem se zavzemajo za nadgradnjo poti. Na skupnem srečanju so poudarili pomen vodenih izletov in izobraževanja turističnih ponudnikov. Razpravljali so tudi o skupni predstavitvi na platformi Outdooractive in pridobivanju sredstev za ureditev počivališč ter razglednih točk in za izboljšanje prevozov.