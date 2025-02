V Parizu se začenja dvodnevni akcijski vrh o umetni inteligenci

Pariz, 10. februarja - V Parizu se bo danes začel akcijski vrh o umetni inteligenci, ki bo gostil številne voditelje držav, podjetij in raziskovalne sfere. Poleg slovenskega premierja Roberta Goloba in ministrice za digitalno preobrazbo Ksenije Klampfer se bosta dvodnevnega vrha med drugim udeležila tudi vodji podjetij OpenAI in Google, Sam Altman in Sundar Pichai.