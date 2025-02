Ministrstvo izključilo edino ponudbo za nakup reševalnih helikopterjev

Ljubljana, 7. februarja - Ministrstvo za notranje zadeve je izključilo edino ponudbo, ki je prispela na javno naročilo za nakup in vzdrževanje dveh novih namenskih helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP). Ugotovili so namreč, da predloženo finančno zavarovanje ni skladno z zahtevami naročnika. Javnega naročila tako niso oddali, so sporočili.