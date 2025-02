Premier z invalidskimi organizacijami tokrat tudi o osebni asistenci in pokojninski reformi

Ljubljana, 7. februarja - Premier Robert Golob je danes v sodelovanju s predstavniki pristojnih resorjev gostil srečanje s predstavniki invalidskih organizacij. Tokrat so se osredotočili na vprašanja, povezana s kakovostjo življenja invalidov, med drugim na osebno asistenco in invalidski del pokojninske reforme, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.