Newyorške borze po objavi podatkov s trga dela v zelenem

New York, 7. februarja - Newyorške borze so na začetku današnjega trgovanja obarvane v zeleno. Vlagatelji premlevajo najnovejše podatke z ameriškega trga dela, potem ko je tamkajšnje ministrstvo za delo danes objavilo, da je bilo januarja ustvarjenih neto 143.000 novih delovnih mest, kar je precej manj kot decembra lani in manj od pričakovanj.