Slovenija kritična do ameriških sankcij proti ICC

Ljubljana, 7. februarja - Sankcije ZDA proti Mednarodnemu kazenskemu sodišču (ICC) so popolno zanikanje zgodovine in ignoriranje prava kot temelja mednarodnih odnosov, je danes poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar in uvedbo sankcij obsodila. Premier Robert Golob ter ministrstvo za zunanje in evropske zadeve pa sta sporočila, da odločitev ZDA Slovenija obžaluje.